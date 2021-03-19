Отключение горячей воды в Москве летом продлится не более 10 дней – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Профилактическое отключение горячей воды в столице летом продлится не более 10 суток. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире телеканала Москва 24.

"Подчеркну, что отключение воды будет не более 10 суток, а вот были периоды, когда отключали на 21 день", – сказал он.

По его словам, с 9 марта начались работы по подготовке к следующей зиме, в том числе началась опрессовка теплосетей.

"Эта работа усиленно начнется, как только мы остановим работу теплоносителя, когда температура наружного воздуха в течение пяти дней будет выше плюс 8 градусов", – рассказал заммэра.

Ранее Бирюков сообщил, когда начнутся работы по программе "Мой район". По его словам, к ним приступят тогда, когда на улицах растает снег.