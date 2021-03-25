Собянин поздравил столичных работников культуры с профессиональным праздником

11:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поздравил работников культуры с их профессиональным праздником, который традиционно отмечается 25 марта. Поздравительная телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.
Собянин отметил, что в трудные времена искусство становится самой важной опорой в жизни людей, которая поддерживает и вдохновляет все население, а также дарит силы и открывает новые возможности.
"Закрытые двери библиотек, музеев, театров, культурных центров, кино и школ искусств стали тяжелым испытанием для миллионов людей, не мыслящих себя без творчества и культуры. Но даже в этих беспрецедентных условиях вы нашли путь к сердцам москвичей. И за это, дорогие друзья, огромное вам спасибо", – написал мэр.
Он также напомнил, что из-за сложной ситуации прошлого года правительство Москвы выделило множество дополнительных ресурсов с целью сохранить достойный уровень заработной платы работников культуры.
"Пройдет немного времени, Москва окончательно перевернет страницу пандемии, и тогда в ваших залах снова будет аншлаг. А город будет и дальше создавать условия для того, чтобы ваши творческие идеи находили воплощение в новых премьерах, выставках, фестивалях и других проектах, украшающих Москву", – заключил Собянин.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в год пандемии работники культуры сделали творческие проекты доступнее россиянам. Она напомнила, что прошедший год был для учреждений культуры непростым, но этот период был достойно преодолен.
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