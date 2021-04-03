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Москва 24

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Культура

14:22

Собянин поздравил с днем рождения худрука театра "У Никитских ворот" Розовского

мэр Москвы культура

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения художественного руководителя московского театра "У Никитских ворот". Телеграмма градоначальника опубликована на официальном сайте мэра и правительства города.

"Режиссер и драматург большого таланта, Вы вписали много незабываемых страниц в летопись отечественного искусства. Созданный и руководимый Вами театр "У Никитских ворот" – яркое явление в культурной жизни Москвы", – написал Собянин.

Мэр напомнил, что постановки театра пользуются большим успехом среди столичных зрителей.

Марк Розовский родился 3 апреля 1937 года в Петропавловске-Камчатском. К театральной деятельности он пришел в 1964 году, когда окончил Высшие сценарные курсы и представил спектакль "Целый вечер как проклятые".

Театр "У Никитских ворот" Розовский создал в 1983 году. В числе его постановок – спектакли Доктор Чехов", "Говорит Москва, или День открытых убийств", "Романсы с Обломовым", дилогия "Песни нашего двора" и "Песни нашей коммуналки".

Марк Розовский носит звание народного артиста Российской Федерации и владеет орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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