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Культура

10:43

Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста СССР Владимира Васильева

мэр Москвы культура

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Владимира Васильева. Телеграмму опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Артисту исполнился 81 год.

"Блистательные партии в Большом театре и на других ведущих сценах планеты снискали Вам любовь миллионов поклонников балета. Ваш талант режиссера и хореографа нашел воплощение в замечательных постановках, получивших мировое признание", – написал Собянин.

Владимир Васильев родился 18 апреля 1940 года в Москве. С семи лет он начал заниматься в хореографическом кружке Дома пионеров.

В качестве ведущего солиста балетной труппы Большого театра Васильев выступал 1958 по 1988 годы. В 1995 – 2000 годах артист работал художественным руководителем балетной труппы и директором Большого театра.

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