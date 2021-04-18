Мэр Москвы поздравил с днем рождения народного артиста СССР Владимира Васильева

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста СССР Владимира Васильева. Телеграмму опубликовали на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Артисту исполнился 81 год.

"Блистательные партии в Большом театре и на других ведущих сценах планеты снискали Вам любовь миллионов поклонников балета. Ваш талант режиссера и хореографа нашел воплощение в замечательных постановках, получивших мировое признание", – написал Собянин.

Владимир Васильев родился 18 апреля 1940 года в Москве. С семи лет он начал заниматься в хореографическом кружке Дома пионеров.

В качестве ведущего солиста балетной труппы Большого театра Васильев выступал 1958 по 1988 годы. В 1995 – 2000 годах артист работал художественным руководителем балетной труппы и директором Большого театра.

