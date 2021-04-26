Актрису Светлану Светличную госпитализировали в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная была госпитализирована в понедельник, 26 апреля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Она находится в первой неврологии, состояние средней тяжести", – заявил собеседник информагентства.

Светличную доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина. Ранее в СМИ сообщалось, что актрису госпитализировали с подозрением на инсульт.

80-летняя артистка наиболее известна по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука" и "Место встречи изменить нельзя".