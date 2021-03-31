Зрители канала "Мосфильм" собрали идеальный образ советской киногероини

Фото: пресс-служба телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция"
Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в сотрудничестве с иллюстратором Лерой Кирьяковой собрал образ идеальной героини советского кино.
Редакция телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция" изучила рейтинги самых стильных советских киногероинь и решила создать идеальный образ. С этой целью в интернете был проведен опрос: зрители голосовали за самую удачную прическу, самые выразительные глаза, самый изящный нос, самые чувственные губы и, наконец, за самое элегантное платье.
Среди кандидаток фигурировали Евгения Симонова, Светлана Светличная, Людмила Гурченко, Лариса Гузеева, Александра Яковлева, Наталья Андрейченко, Барбара Брыльска, Наталья Варлей и многие другие артистки.
В итоге зрительские симпатии распределились следующим образом:
– прическа – Наталья Варлей («Кавказская пленница»);
– глаза – Лариса Гузеева («Жестокий романс»);
– губы и нос – Александра Яковлева («Чародеи»);
– наряд – Людмила Гурченко («Карнавальная ночь»).
Художница Лера Кирьякова, известная своими "мультяшными" портретами знаменитостей, показала, как могла бы выглядеть такая девушка. Рисунок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
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