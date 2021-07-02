Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Николая Сличенко

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В связи со смертью народного артиста СССР Николая Сличенко слова соболезнования выразил Сергей Собянин. Они опубликованы на официальном сайте мэра столицы.

"Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. <...> Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет.

Он родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он поступил в единственный в мире цыганский театр "Ромэн", который возглавлял в качестве художественного руководителя с 1977 года.

Сличенко сыграл более 60 ролей в различных фильмах, среди которых "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и другие.