Собянин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Николая Сличенко

15:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В связи со смертью народного артиста СССР Николая Сличенко слова соболезнования выразил Сергей Собянин. Они опубликованы на официальном сайте мэра столицы.
"Ушел из жизни прекрасный актер, певец и педагог, оставивший яркий след в истории нашей культуры. <...> Светлая память о Николае Алексеевиче Сличенко навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников", – говорится в публикации.
Ранее стало известно, что народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко умер в возрасте 86 лет.
Он родился 27 декабря 1934 года в Белгороде. В 1951 году он поступил в единственный в мире цыганский театр "Ромэн", который возглавлял в качестве художественного руководителя с 1977 года.
Сличенко сыграл более 60 ролей в различных фильмах, среди которых "В дождь и в солнце", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и другие.
Умер народный артист СССР и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко
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