Народная артистка РФ Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни

Фото: vk.com/kirov.dramteatr

Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщает Кировский драматический театр.

"Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет – это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", – говорится в некрологе.

Уточняется, что актриса театра скоропостижно скончалась из-за болезни.

Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983 году она окончила Свердловское театральное училище. Позже вошла в труппу Кировского драматического театра. В 1997 году получила почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2012-м – народного.

Также Исаева 10 лет занимала пост главы отделения Союза театральных деятелей Кирова. Кроме работы в театре, она преподавала ораторское искусство и технику речи.