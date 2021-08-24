Народная артистка РФ Наталья Исаева скончалась на 61-м году жизни

Фото: vk.com/kirov.dramteatr
Народная артистка России Наталья Исаева умерла на 61-м году жизни. Об этом сообщает Кировский драматический театр.
"Кировскому драматическому театру Наталья Николаевна отдала 38 лет – это был ее единственный, любимый отчаянной, светлой, самоотверженной и родственной любовью театр", – говорится в некрологе.
Уточняется, что актриса театра скоропостижно скончалась из-за болезни.
Наталья Исаева родилась 15 февраля 1961 года. В 1983 году она окончила Свердловское театральное училище. Позже вошла в труппу Кировского драматического театра. В 1997 году получила почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации, а в 2012-м – народного.
Также Исаева 10 лет занимала пост главы отделения Союза театральных деятелей Кирова. Кроме работы в театре, она преподавала ораторское искусство и технику речи.
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