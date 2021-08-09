Скончалась актриса из фильма "Москва слезам не верит" Жукова-Киртбая

Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"; режиссер – Владимир Меньшов; производство – "Мосфильм"
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Жукова-Киртбая, известная по роли в картине "Москва слезам не верит", умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра "Содружество актеров Таганки".
"Сегодня не стало заслуженной артистки РСФСР, актрисы Содружества актеров Таганки Татьяны Жуковой-Киртбая", – говорится в сообщении.
Татьяна Жукова-Киртбая родилась в 1939 году. Выпускница актерского факультета ГИТИСа . С 1966 года служила в Театре на Таганке, с 1992 работала в театре "Содружество актеров Таганки".
За карьеру Жукова-Киртбая сыграла в более чем 40 фильмах, в том числе в картине "Москва слезам не верит", сериалах "Моя прекрасная няня", "Воронины", "Счастливы вместе" и многих других.
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