Умер народный артист России Борис Аржанов

Фото: кадр из фильма "Судьбы загадочное завтра"; режиссер – Виталий Москаленко; производство – IV студия

Скончался народный артист России, актер и режиссер Рязанского театра драмы Борис Аржанов. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Борис Яковлевич Аржанов был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с умелыми руками художника, его многочисленные поделки из дерева украшают дома друзей, а искусно переплетенные пьесы хранятся в архиве театра", – говорится в сообщении.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горьком. С 1974 года он работал в Рязани и играл в таких постановках, как "Характеры", "Царь Федор Иоаннович", "Свадьба Кречинского", и других.

Аржанову было 79 лет.