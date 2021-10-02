Умер актер Театра имени Пушкина Андрей Дубовский

Фото: facebook.com/teatrpushkin
Актер Московского драматического театра имени Пушкина Андрей Дубовский скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"Театр имени Пушкина с прискорбием сообщает, что ушел из жизни актер Андрей Федорович Дубовский. <...> Тяжелая болезнь на долгие годы лишила его возможности работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра", – отметили в пресс-службе.
Артист родился в августе 1954 года. Он окончил ГИТИС. В период с 1980 по 1987 годы служил в Центральном академическом театре Советской армии, а в 1988 году присоединился к труппе Московского драматического театра имени Пушкина.
Он сыграл ведущие роли, в частности, в таких спектаклях, как "Сон в летнюю ночь", "Школа шутов" и "Нельская башня". Дубовский также известен по роли Джузеппе Страдивари в детективном сериале "Визит к Минотавру" и лорда Джулиана Уэйда в "Одиссее капитана Блада".
В 44 года у актера случился инсульт, после чего его на долгие годы парализовало.
Ранее в возрасте 79 лет умер народный артист России, актер и режиссер Рязанского театра драмы Борис Аржанов.
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