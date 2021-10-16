Скончался актер фильма "Будулай" Борис Ташкентский

Фото: teatr-romen.ru
Народный артист РсФСР, актер театра "Ромэн" Борис Ташкентский, известный также по роли Егора в фильме "Будулай, которого не ждут", скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра.
"С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушёл из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский. <...> Борис Рошельевич был педагогом для многих артистов. В 90-е годы он набрал целую группу молодых талантов, многие из которых стали очень успешными актерами", – говорится в сообщении.
Ташкентский – он же Мордухаев – родился в 1937 году. Окончил Ташкентский театральный институт, а в 1960 году присоединился к труппе театра "Ромен", где и получил псевдоним, закрепившийся в качестве фамилии. В театре он сыграл больше 150 ролей и снялся более чем в 10 фильмах. Деятельность актера отмечена множеством наград, в том числе Орденом Дружбы.
Ранее на 86-м году жизни умер заслуженный деятель искусств РСФСР, сценарист и режиссер-документалист Дмитрий Луньков. За свою творческую деятельность он снял более 60 документальных картин, многие из которых отмечены различными кинематографическими наградами.
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