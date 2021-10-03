Скончался народный художник РФ Иван Лубенников

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Скончался народный художник РФ, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников. Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает "Интерфакс".

"Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 3 октября на 71 году жизни скончался академик РАХ, народный художник РФ, профессор, Иван Леонидович Лубенников", – указано в сообщении.

Академия выразила соболезнования родным и близким мастера.

Иван Лубенников родился в 1951 году, учился в МГАХИ имени Сурикова. Мастер был известен как один из ведущих российских художников-монументалистов. Среди его работ – оформление фасадов Московского театра на Таганка, разработка интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа и другие.