Скончался народный художник РФ Иван Лубенников

Фото: ТАСС/Виктор Великжанин
Скончался народный художник РФ, академик Российской академии художеств (РАХ) Иван Лубенников. Об этом сообщили в пресс-службе академии, передает "Интерфакс".
"Российская академия художеств понесла тяжелую утрату. 3 октября на 71 году жизни скончался академик РАХ, народный художник РФ, профессор, Иван Леонидович Лубенников", – указано в сообщении.
Академия выразила соболезнования родным и близким мастера.
Иван Лубенников родился в 1951 году, учился в МГАХИ имени Сурикова. Мастер был известен как один из ведущих российских художников-монументалистов. Среди его работ – оформление фасадов Московского театра на Таганка, разработка интерьеров станций метрополитена Москвы и Парижа и другие.
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