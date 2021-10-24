Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 35 660 случаев заражения коронавирусом. При этом в 3 143 (8,8%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве зафиксировали 5279 случаев. Еще 3297 выявили в Санкт-Петербурге. В Московской области подтвердили 3030 случаев, в Самарской области – 1093, в Нижегородской области – 772, в Воронежской области – 736, в Республике Башкортостан – 668, в Республике Крым – 649, в Пермском крае – 642, в Свердловской области – 633.

С начала пандемии в Российской Федерации зарегистрировано 8 241 643 случая (+0,43%) COVID-19. Наименьший темп прироста отмечен в Сахалинской области (0,16%), Республике Калмыкия, Магаданской области, Камчатском крае (по 0,2%), а также в Ямало-Ненецком автономном округе (0,24%).

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1 072 летальных исхода. За весь период от коронавируса скончались 230 600 человек.

С начала пандемии от COVID-19 излечились 7 165 921 граждан, из них 22 784 выздоровели за последние сутки.

Ранее сообщалось, что на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом и введения нерабочих дней в столице вырос спрос на вакцинацию. В поликлиниках сложно найти свободное окно для записи, а в торговых центрах собираются огромные очереди.

