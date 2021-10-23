Врачи призвали россиян остаться дома в нерабочие дни

Медики находятся в недоумении от желания некоторых москвичей превратить период нерабочих дней в отпуск. Из-за роста заболеваемости врачи ковидных отделений буквально живут в красной зоне.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохраняются.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.