Эксперт заявил о росте заболеваемости COVID-19 у детей

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Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко сообщил, что в сравнении с прошлым годом в текущем фиксируется рост заболеваемости COVID-19 у детей, но без тяжелого течения болезни. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мы видим прирост заболеваемости примерно на 10%, максимально на 15%, по сравнению с прошлым годом за счет среднетяжелых форм. Тяжелых, к счастью, детей мы не наблюдаем", – отметил Фисенко.
Он отметил, что ковидный госпиталь открыли в Центре летом 2020 года. Тогда лечение прошли 405 детей.
"Всего у 10 человек были тяжелые формы коронавирусной инфекции, остальные дети были со средней степенью тяжести заболевания", – рассказал Фисенко.
Специалист отметил, что заболевание протекает в тяжелой форме у детей с сопутствующими заболеваниями.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России в настоящее время около 60 тысяч детей болеют коронавирусом.
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