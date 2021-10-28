Росздравнадзор заявил, что контролирует наличие иммуноглобулина на рынке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Наличие на рынке необходимых лекарственных препаратов находится на контроле Росздравнадзора и Минздрава. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В Росздравнадзоре отметили, что в настоящее время в гражданском обороте находятся 188 045 упаковок иммуноглобулина отечественного производства, из которых 55 021 – в медицинских организациях.
"И 45 420 упаковок (из них 8 174 упаковки в медицинских организациях) лекарственного препарата "Иммуноглобулин человека нормальный" зарубежного производства", – говорится в сообщении.
Ранее СМИ заявили о дефиците в РФ иммуноглобулина, который необходим людям с первичным иммунодефицитом. Дефицит препарата заметили и в НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Замдиректора Алексей Масчана подчеркнул, что иммуноглобулина либо нет совсем, либо есть в маленьком количестве.
Производители уверяют, что перебои в поставках связаны с низкими отпускными ценами, которые, как они считают, неадекватны рынку. При этом начальные цены на закупки формируются с учетом самой низкой стоимости на отечественный препарат, поэтому выходить на тендеры с импортным товаром невыгодно.
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