Воробьев рассказал о доле невакцинированных пациентов с COVID-19 в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе среди заболевших коронавирусом непривитые пациенты составляют 80%.

"Мы проанализировали сегодня, очередной раз мы видим на койках восемь человек из десяти, то есть 80%, – невакцинированных, и, как правило, это 50 плюс", – сказал Воробьев в эфире телеканала "360".

Он отметил, что люди пожилого возраста переносят коронавирус серьезно, а те, кто не привился, болеют очень тяжело.

С 28 октября в Подмосковье заработали новые ограничения из-за COVID-19. До 7 ноября в регионе приостановили работу объекты розничной торговли, торгово-развлекательные центры, детские игровые комнаты и цирки.

В области не проводятся спортивные, культурные, выставочные и иные мероприятия. На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.

Кроме того, с 8 ноября в регионе приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей из групп риска. Речь идет о гражданах старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

