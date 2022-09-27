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27 сентября, 22:04

Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

за рубежом

Фото: depositphotos/ChinaImages

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes. Отмечается, что в рейтинге представлены 400 самых состоятельных американцев.

Состояние Маска достигло 251 миллиард долларов. Отмечается что всего за год оно выросло более чем на 60 миллиардов долларов.

Места в списке Forbes распределились следующим образом:

  • Илон Маск (251 миллиард долларов) – первое место;
  • глава онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос (151 миллиард долларов) – второе место;
  • основатель компании Microsoft Билл Гейтс (106 миллиардов долларов) – третье место;
  • глава Oracle Ларри Эллисон (101 миллиард долларов) – четвертое место;
  • инвестор Уоррен Баффет (97 миллиардов долларов) – пятое место;

    • В десятке самых богатых американцев также оказались:

  • основатель Google Ларри Пейдж (93 миллиарда долларов) – шестое место;
  • основатель Google Сергей Брин (89 миллиардов долларов) – седьмое место;
  • экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер (83 миллиарда долларов) – восьмое место;
  • бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (76,8 миллиарда долларов) – девятое место;
  • руководитель ритейлера Walmart Джим Уолтон (57,9 миллиарда долларов) – десятое место.

Отмечается, что впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в 57,7 миллиарда долларов.

Ранее Илон Маск поделился, что между Apple и Starlink прошли "многообещающие переговоры", на которых обсудили подключение сервиса к смартфонам компании.

Он отметил, что отметил, что благодаря объединению спутниковая связь с ‌iPhone‌ будет работать еще лучше, но при условии, если программное обеспечение гаджета сможет адаптироваться к комическим сигналам.

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