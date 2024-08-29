Politico: Трамп пригрозил Цукербергу пожизненным заключением

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп пригрозил главе Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марку Цукербергу пожизненным заключением в случае вмешательства в выборы, сообщает RT со ссылкой на Politico.

Кроме того, он обвинил Цукерберга в заговоре в 2020 году. Трамп подчеркнул, что пристально следит за главой Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Если он совершит что-то противозаконное и в этот раз, то проведет остаток жизни в тюрьме – как и все, кто будет мошенничать на президентских выборах 2024 года", – заявил кандидат в президенты.

Он рассказал, что Цукерберг приходил к нему в Овальный кабинет, ужинал вместе с ним и "был крайне мил", но при этом "замышлял установить позорные избирательные ящики в рамках настоящего заговора".

Ранее Цукерберг признал, что администрация президента США Джо Байдена оказывала на него давление, чтобы подвергнуть цензуре соцсети корпорации. Так, в 2021 году чиновники из команды Байдена требовали от платформ Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) цензурировать контент с COVID-19, в том числе юмор и сатиру.

Представители Белого дома при этом "выражали большое недовольство", когда сотрудники корпорации отказывались это делать. Тем не менее, по утверждению Цукерберга, окончательное решение по удалению контента оставалось за платформой.

