Движение временно перекрыли в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 07:44

Спорт

Эстафета по Садовому кольцу пройдет 16 мая в 90-й раз

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Эстафета по Садовому кольцу пройдет в Москве в 90-й раз 16 мая. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Старт будет дан в 08:00. Участники стартуют от здания РИА Новости на Зубовском бульваре, финиш находится около Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького на улице Крымский Вал. Для бегунов на дистанции расположат несколько пунктов освежения.

Принять участие смогут все желающие от 18 лет и старше. Для этого необходимо пройти предварительную регистрацию. При этом зрители смогут поддержать участников на протяжении всей дистанции.

Впервые эстафета по Садовому кольцу состоялась в Москве 2 мая 1922 года. На протяжении десятилетий она оставалась одной из главных спортивных традиций города. В мае 2025 года состоялось ее возрождение после длительного перерыва.

Ранее сообщалось, что жители Москвы могут принять участие в Кубке мэра по гольфу, который пройдет 14 мая. Соревнования проведут в гольф-клубе "Завидово". Стать участниками могут спортсмены с разным уровнем подготовки.

На выбор будут предложены два формата: "строук плей" – для участников с гандикапом 18,4 и ниже, а также "стейблфорд" – для игроков с гандикапом 18,5–28,0.

Читайте также


спортгород

Главное

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей во вторые майские праздники?

Осадки будут идти только в ночь на субботу, 9 мая, а к утру погода наладится

Читать
закрыть

Почему мутирует птичий грипп?

Вирус приспособился размножаться при температуре человеческого тела

В группе риска по птичьему гриппу находятся те, кто никогда не вакцинировался

Читать
закрыть

Почему обрушился рудник под Магаданом?

Причиной обрушения рудника стал сход селя

Также рассматривается версия о потере устойчивости борта угольного разреза

Читать
закрыть

Как защитить свой дом во время отъезда на майские праздники?

Нужно оставить ключи человеку, который сможет проверять состояние двери

Можно установить датчики движения

Читать
закрыть

К чему приведет снижение нештрафуемого порога скорости на дорогах?

Мера заставит водителей быть более внимательными

Эксперты уверены: снижение порога приведет и к росту числа штрафов

Читать
закрыть

Как запрет на досмотр перед сдачей ЕГЭ повлияет на школьников?

Эксперты уверены: мера немного снизит тревожность

На досмотре иногда превышались полномочия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика