Движение временно перекрыли в центре Москвы

04 мая, 09:00

В мире

У побережья Омана вода окрасилась в красный цвет из-за гибели креветок

Фото: Getty Images/shiyali

Прибрежные воды на юго-западе Омана приобрели красноватый оттенок из-за массовой гибели мелких креветок, которых выбросило на мелководье. Об этом рассказал РИА Новости житель города Салала Сиях Мухаммед.

По словам местного жителя, большое количество погибшего криля оказалось у побережья города Мирбат, примерно в 50 километрах, из-за чего вода визуально изменила цвет.

В свою очередь, издание Muscat Daily заявило, что местные службы уже начали очистку пляжей, чтобы предотвратить возможный вред для здоровья людей и окружающей среды. Власти уточнили, что причиной гибели морских организмов стало изменение температуры и уровня кислорода в воде, а не загрязнение.

Ранее сообщалось, что впервые с 1990-х годов в Черном море проведут масштабный мониторинг популяций китообразных. Отсутствие актуальных данных о состоянии этих морских млекопитающих затрудняет оценку влияния на них меняющихся экологических условий и антропогенного воздействия, включая разлив мазута у Анапы в 2024 году и сокращение туристической активности в прибрежных районах.

