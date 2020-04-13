Путин поручил устранить нехватку медицинских средств защиты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В России необходимо устранить нехватку медицинских средств защиты, заявил Владимир Путин во время совещания по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.
"Не всегда медицинских средств защиты достаточно, надо нехватку устранить", – приводит слова президента сайт Кремля.
Российский лидер отметил необходимость создания единого центра закупок для создания госрезерва для борьбы с COVID-19.
Путин подчеркнул, что медработники должны получать все установленные доплаты за особые условия работы, а также должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.
"В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной инфекции", – сказал он.
Также президент распорядился рационально распределить нагрузку на медицинские учреждения. Путин подчеркнул, что нужно предусмотреть возможность для маневра.
По его словам, обстановка с распространением COVID-19 в стране меняется не в лучшую сторону – болезнь у пациентов с коронавирусом становится тяжелой.
В целях предотвращения распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.
За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.
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