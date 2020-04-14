Путин рассказал о необходимых мерах для борьбы с коронавирусом

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Владимир Путин на онлайн-саммите Евразийского экономического совета заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса, сообщает "Газета.ру".

"Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", – отметил президент РФ. Он уточнил, что в России пик эпидемии еще не пройден.

Глава государства также рассказал о мерах, принятых в стране для борьбы с коронавирусом. Путин подчеркнул, что Россия активно работает над лекарствами и вакциной.

Накануне Владимир Путин во время совещания по борьбе с COVID-19 заявил, что обстановка с коронавирусом в России стремительно меняется и не в лучшую сторону. Президент отметил, что болезнь у пациентов становится тяжелой.

В России за последние сутки в 51 регионе России подтвердили 2 774 случая заражения коронавирусом. Большинство выявленных диагнозов остается в Москве.

Согласно статистике, заболевание за последние сутки смогли побороть 224 пациента. Всего за весь период наблюдений выздоровели 1 694 человека, причем 1 016 из них – в Москве. Всего в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах.