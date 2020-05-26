Москвичам предложили пройти онлайн-тест "Донорство плазмы: правда и мифы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице около 1,5 тысячи человек хотят стать донорами плазмы, чтобы помочь тем, кто проходит лечение от коронавирусной инфекции в стационарах. Уже более 600 человек записались на сдачу плазмы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, донорами могут стать москвичи без хронических заболеваний, которые переболели COVID-19.

"Узнать больше об экспериментальном методе лечения поможет онлайн-тест "Донорство плазмы: правда и мифы", опубликованный на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с помощью теста можно узнать, как помогает пациентам донорская плазма, кто может стать донором и что для этого нужно.

В сообщении говорится, что методику переливания плазмы людей, вылечившихся от COVID-19, считают эффективной во многих странах, например в Китае и США.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом, у которого нет хронических заболеваний и есть отрицательный результат анализа на ВИЧ и гепатиты В и С.

Все интересующие вопросы можно задать операторам горячей линии. Специалисты колл-центра отмечают, что в столице увеличивается количество желающих помочь тем, кто сейчас находятся в стационарах. Чтобы сделать это, нужно позвонить по телефону +7 (495) 870-45-16. Горячая линия работает каждый день с 09:00 до 19:00.

Как стало известно ранее, в столице запустили акцию "Хочупомочь", благодаря которой доноры плазмы, переболевшие коронавирусом, смогут бесплатно добраться до пункта сдачи крови на такси.

Заказать бесплатную поездку на такси можно на следующий день после обращения, позвонив по телефону +7 (495) 999 99 99 или через приложение "Яндекс.Такси", используя специально созданный метод оплаты "Хочу помочь".

При оплате установлен лимит в тысячу рублей в месяц. Этого хватит на поездку из дома в донорский центр и обратно домой.

Согласно постановлению Сергея Собянина, за каждые 150 миллилитров плазмы донорам выплачивают по 1 250 рублей, за 600 миллилитров плазмы – 5 000 рублей.

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития рассказала, что столичные врачи фиксируют улучшение состояния пациентов с подтвержденным коронавирусом после применения плазмы крови переболевших COVID-19 людей. Анастасия Ракова выразила надежду на то, что количество доноров плазмы увеличится, благодаря чему появится возможность роста числа выздоровевших.

