Павильон МЦД откроют для посетителей с 23 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Демонстрационный павильон Московских центральных диаметров (МЦД) начнет принимать посетителей с 23 июня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В ведомстве отметили, что в период самоизоляции мероприятия центра пользовались популярностью – с 19 марта было проведено 35 прямых эфиров в Instagram, онлайн-события Павильона посмотрели более 70 тысяч раз.

"После открытия Павильона будет разработана специальная программа онлайн-мероприятий. Пассажиры смогут не только посещать лекции и мастер-классы в Павильоне МЦД, но и участвовать в активностях в социальных сетях", – отметили в Дептрансе.

Для офлайн-посещения демонстрационного павильона потребуется пройти процедуру предварительной регистрации. В зал будут запускать не более 25 человек за раз, при этом они обязаны носить маски и перчатки.

Поверхности центра будут дезинфицировать регулярно, а также нанесут на пол разметку для соблюдения социальной дистанции.

Сам по себе Павильон МЦД будет работать в прежнем графике – с 9:00 до 21:00. Здесь можно ознакомиться с полноразмерным макетом поезда "Иволга", узнать справочную информацию и воспользоваться маршрутизатором.

В Москве с 9 июня отменена обязательная самоизоляция, а также пропуска и график прогулок. Несмотря на это, в общественных местах по-прежнему необходимы маски и перчатки.

Пассажиропоток на МЦД сразу после отмены обязательного режима самоизоляции увеличился на 20 процентов. На диаметрах было совершено 265,2 тысячи поездок.

