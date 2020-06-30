Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

13:17

Более 3,6 тыс пассажиров воспользовалось станцией МЦД Славянский бульвар за день

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большее 3,6 тысячи пассажиров воспользовалось станцией МЦД-1 Славянский бульвар в первый день ее работы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Уже в первый день работы станция показала свою востребованность у пассажиров. 3,6 тысячи пассажиров за день – очень хороший результат. Так, например, станцией Волоколамская МЦД-2, открытой в ноябре 2019 года, в первый день воспользовались 2 тысячи человек", – подчеркнули в ведомстве.

Открытая станция вошла в состав нового транспортно-пересадочного узла в ЗАО. Она улучшила транспортную доступность для жителей района Фили-Давыдково – новую станцию наземного метро в шаговой доступности получило более 115 тысяч москвичей.

Теперь пассажиры, следующие из области, могут пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро и аэроэкспресс, не доезжая до Белорусского вокзала. Ожидается, что ежедневно новым ТПУ будет пользоваться более 150 тысяч человек.

29 июня Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию Славянский бульвар Московского центрального диаметра (МЦД).

По словам мэра, Славянский бульвар отличает от прочих станций не только большой пассажиропоток, но и полноценная интеграция с метро, наземным транспортом и пешеходной инфраструктурой.

Новая станция расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.

Ожидается, что станция МЦД-1 Славянский бульвар позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую линию метро на 7%, в том числе на 9% – в перегоне между "Киевской" и "Парком Победы".

Славянский бульвар представляет из себя платформу нового типа. Над ней установлен навес купольного типа, который способен защитить пассажиров от погодных явлений – от дождя до палящего солнца. Пересесть на одноименную станцию синей линии метро пассажиры могут не выходя на улицу.

Собянин открыл новую станцию Славянский бульвар

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать