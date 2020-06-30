Более 3,6 тыс пассажиров воспользовалось станцией МЦД Славянский бульвар за день

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Большее 3,6 тысячи пассажиров воспользовалось станцией МЦД-1 Славянский бульвар в первый день ее работы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
"Уже в первый день работы станция показала свою востребованность у пассажиров. 3,6 тысячи пассажиров за день – очень хороший результат. Так, например, станцией Волоколамская МЦД-2, открытой в ноябре 2019 года, в первый день воспользовались 2 тысячи человек", – подчеркнули в ведомстве.
Открытая станция вошла в состав нового транспортно-пересадочного узла в ЗАО. Она улучшила транспортную доступность для жителей района Фили-Давыдково – новую станцию наземного метро в шаговой доступности получило более 115 тысяч москвичей.
Теперь пассажиры, следующие из области, могут пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии метро и аэроэкспресс, не доезжая до Белорусского вокзала. Ожидается, что ежедневно новым ТПУ будет пользоваться более 150 тысяч человек.
29 июня Сергей Собянин вместе с генеральным директором ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым открыл станцию Славянский бульвар Московского центрального диаметра (МЦД).
По словам мэра, Славянский бульвар отличает от прочих станций не только большой пассажиропоток, но и полноценная интеграция с метро, наземным транспортом и пешеходной инфраструктурой.
Новая станция расположена между действующими станциями Кунцевская и Фили и является пересадочной с одноименной станцией Арбатско-Покровской линии метро. Пассажирами новообразованного ТПУ станут до 1 миллиона жителей Подмосковья.
Ожидается, что станция МЦД-1 Славянский бульвар позволит снизить нагрузку на Арбатско-Покровскую линию метро на 7%, в том числе на 9% – в перегоне между "Киевской" и "Парком Победы".
Славянский бульвар представляет из себя платформу нового типа. Над ней установлен навес купольного типа, который способен защитить пассажиров от погодных явлений – от дождя до палящего солнца. Пересесть на одноименную станцию синей линии метро пассажиры могут не выходя на улицу.
Собянин открыл новую станцию Славянский бульвар
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