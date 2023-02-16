В Москве открыли дополнительные слоты для регистрации брака на 23 июля

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Московские ЗАГСы открыли прием заявлений на заключение брака еще в пять учреждений бракосочетания на 23 июля (23.07.2023). Из-за этого доступность регистрации в этот день увеличилась в 3,5 раза, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, ЗАГСы открыли свыше 230 слотов на эту дату. Дни с сочетанием троек в 2023 году популярны у молодоженов, заявила Ракова.

"23 июля выпало на воскресенье, в этот день недели обычно открыты только два дворца бракосочетания, все места в них на эту дату уже заняты. Теперь же пары могут подать заявления в еще пять дворцов бракосочетания", – поделилась Ракова.

Она добавила, что большой популярностью у желающих узаконить брак пользуются красивые даты в летний период. Чаще всего молодожены расписывались 7 июля 2007 года (07.07.2007). На тот момент в Москве свои отношения узаконили 1 700 пар.

Пожениться в столице можно в любой день недели во Дворцах бракосочетания № 1 и 4. Они работают каждый день. Остальные площадки организовывают церемонии со вторника по субботу. На 23.07.23 можно подать заявление во Дворец бракосочетания № 3, Дворец бракосочетания № 5 и Дворец бракосочетания Южное Бутово.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве заключили брак свыше 400 пар. Многие молодожены выбрали для церемонии необычные локации в проекте "Новые адреса счастья". По словам мэра, популярность выездной регистрации в 2022 году увеличилась на 40%.



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