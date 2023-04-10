В управлении ЗАГС Москвы рассказали о регистрации брака на речных трамвайчиках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молодожены смогут сыграть свадьбы на параде речных трамвайчиков Флотилии Radisson Royal. Об этом сообщила пресс-служба Управления записи актов гражданского состояния Москвы, комментируя сообщение Сергея Собянина о старте нового сезона проекта "Новые адреса счастья".

Согласно информации, сразу 5 речных судов начнут отправляться с набережной Тараса Шевченко в свадебные мини-круизы, которые будут проходить на протяжении 30 минут. Маршрут планируется вдоль Пресненской набережной до делового центра "Москва-Сити" и обратно.

"В этот день на "речных кабриолетах" смогут пожениться 50 пар. Молодожены могут подать заявление во всех дворцах бракосочетания или перенести уже поданное заявление с другой площадки", – говорится в сообщении.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в рамках проекта "Новые адреса счастья" молодожены смогут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок: на территориях исторических усадеб, в "Москвариуме" на ВДНХ, на станции метро "Маяковская" и других.

На выездных площадках и во дворцах бракосочетания москвичи могут воспользоваться бесплатными услугами профессиональных фотографов.

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