На Северном речном вокзале стартовал сезон свадеб

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Сезон свадеб открывается на Северном речном вокзале 20 мая, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в субботу брак здесь зарегистрируют первые семь пар. Летние выездные локации для регистрации брака открывают в столице в рамках проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья".

"Сегодня начинается новый свадебный сезон на одной из таких локаций на открытом воздухе – Северном речном вокзале. Площадка пользуется спросом среди горожан, поэтому в 2023 году мы открыли на треть больше временных слотов, чем в 2022-м", – сообщила Ракова.

По ее словам, церемонии будут проходить не только по выходным, но и в будние дни. В этом сезоне на исторической площадке смогут пожениться около 150 пар, а всего с 2021 года здесь поженились 112 пар.

Заммэра также рассказала, что в эти выходные проходят первые в 2023 году церемонии на смотровой площадке Останкинской телебашни и веранде с панорамным видом ресторана "Карлсон". Ранее сезон свадеб стартовал на станции метро "Маяковская".

Новый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартовал 22 апреля. По словам Сергея Собянина, в рамках проекта молодожены могут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок города. Новой площадкой для бракосочетаний в этом году станет Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно".

Выбрать площадку для выездной церемонии можно на сайте проекта. Жители столицы могут организовать выездную церемонию в "Москвариуме", на станции метро "Маяковская", на территориях исторических усадеб и других площадках.

