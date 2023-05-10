Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около 1 100 пар решили пожениться на майских праздниках в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Самым популярным для свадеб в эти дни стало 5 мая из-за красивого сочетания цифр 05.05. В этот день было создано порядка 400 новых семей", – сообщил он.

Треть молодоженов решили выбрать выездные локации в рамках проекта "Новые адреса счастья", отметил мэр. Церемонии бракосочетания прошли на территории делового центра "Москва-Сити" в башнях "Око" и "Федерация", на стадионе "Спартак", в усадьбах Муравьевых-Апостолов, Васильчиковых и других местах.



"В новом свадебном сезоне 2023 года впервые можно было пожениться на открытом воздухе с видом на панораму города и спортивный комплекс "Лужники" на Московской канатной дороге", – рассказал Собянин.

Он добавил, что после церемонии пары могли бесплатно прокатиться на фуникулере и поработать с фотографом.

По словам Собянина, в период с мая по сентябрь этого года 27 тысяч пар уже запланировали процесс бракосочетания, 26% из них подали заявления на выездные площадки города, резюмировал он.

Новый сезон проекта "Новые адреса счастья" стартовал 22 апреля в столице. По словам Собянина, в рамках проекта молодожены могут организовать свадебную церемонию на одной из более чем 30 площадок города. Новой площадкой для бракосочетаний в этом году станет Оперный дом в музее-заповеднике "Царицыно".

Выбрать площадку для выездной церемонии можно на сайте проекта. Жители столицы могут организовать выездную церемонию в "Москвариуме", на станции метро "Маяковская", на территориях исторических усадеб и других площадках.



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