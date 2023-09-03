Более 1 500 пар поженились летом на открытых площадках в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1 500 пар сыграли свадьбы на открытых площадках для выездной регистрации летом 2023 года. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Это 25% от общего числа браков, заключенных на выездных локациях. Мы даем москвичам возможность выбрать из самых разных площадок на свежем воздухе. Например, провести церемонию можно в парк-отеле "Даниловский", на речном трамвайчике на Москве-реке, Московской канатной дороге, стадионе "Спартак" и в других местах", – отметила она.

На Северном речном вокзале поженились 85 пар.

"Мы видим, что парам полюбилась эта площадка, и поэтому каждый год увеличиваем ее доступность: в прошлом году открыли онлайн-подачу заявлений, а в этом году стали проводить регистрации не только по выходным, но и в будние дни", – подчеркнула заммэра.

Москвичам нравится в вокзале архитектура и площадки для фотосессий, уточнила Ракова. Также они могут подняться на крышу, посетить зеленый парк с фонтанами и цветниками.

После реставрации Северный речной вокзал стал одним из самым популярных в городе. Уже третий год подряд вокзал является участником проекта "Новые адреса счастья".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в День семьи, любви и верности в Москве планировали заключить брак около тысячи пар.

По словам мэра, в 2023 году в Москве запустили пятый сезон проекта "Новые адреса счастья", позволяющий парам заключить брак более чем на 30 локациях по всему городу. За время работы проекта на его площадках поженились более 40 тысяч влюбленных.

Собянин: во время майских праздников в Москве поженились около 1 100 пар