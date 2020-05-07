Россияне переходят на более дешевые продукты

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Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты, сообщает газета "Известия". Поводом послужило падение спроса на дорогую еду.

Аналитики международной компании Unusual Concepts пришли к выводу, что в самоизоляции жители России неохотно покупают еду более высоких ценовых категорий.

В частности, в первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками ритейлеров и стоят дешевле аналогов других брендов.

На 35–40% упали продажи наборов здорового питания. Более того, магазины стали закрывать отделы готовой еды, поскольку в этом сегменте спрос за месяц упал на 80%. Продажи свежих овощей и фруктов упали на 60–65%.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что, в условиях сокращения доходов покупатели выбирают более дешевые позиции в одной и той же товарной группе.

При этом производство продуктов в России растет. За I квартал 2020 года оно увеличилось почти на 10%.

К примеру, в марте производство гречки тогда выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45% по отношению к февралю 2020 года. Объемы производства макарон увеличились на 20%, консервированных фруктов и овощей – на 17% к прошлому году, растительных и животных масел –на 18%.

28 апреля Владимир Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. Россияне вынуждены оставаться на режиме самоизоляции.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось. В России выявлено 165 929 заболевших COVID-19, вылечились 21 327, скончались 1537.