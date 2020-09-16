Названы опасные продукты при похудении

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Во время похудения необходимо обращать внимание на инсулинемический индекс, считает врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Так, высокие значения данного показателя в крови усугубляют набор веса. Более того, повышенная инсулинорезистентность провоцирует появление диабета.
"Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина! А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона", – поделился Ковальков в своем Instagram.
Специалист добавил, что на ужин не стоит употреблять пищу с высоким инсулинемическим индексом, поскольку это мешает работе соматотропина. Это гормон, который сжигает жировую ткань во сне.
Ранее врач-гастроэнтеролог, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал, что 37 процентов россиян страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причиной которой служат лишние жиры и сахар в рационе.
Наиболее опасной в этом случае считается фруктоза, которая перерабатывается в жиры. Они в первую очередь откладываются в печени и стимулирует ее воспаление.
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