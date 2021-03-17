Малышева перечислила три главных продукта во время поста

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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, позволяющие поддерживать здоровье во время поста. Об этом она сообщила в эфире программы "Жить здорово!".
По словам специалиста, тем, кто постится, необходимо включить в рацион пищу, которая богата полиненасыщенной кислотой омега-3. Она содержится в льняном масле, семенах чиа, а также грецких орехах.
Малышева отметила, что организм самостоятельно не вырабатывает эту кислоту, поэтому ее стоит употреблять с едой.
"Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост это вообще отличная вещь", – уточнила телеведущая.
Ранее доктор медицинских наук назвала продукты, которые опасны для памяти. По ее словам, употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина, может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. В списке оказались свинина, сливки и сливочное масло.
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