Малышева перечислила три главных продукта во время поста

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Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила продукты, позволяющие поддерживать здоровье во время поста. Об этом она сообщила в эфире программы "Жить здорово!".

По словам специалиста, тем, кто постится, необходимо включить в рацион пищу, которая богата полиненасыщенной кислотой омега-3. Она содержится в льняном масле, семенах чиа, а также грецких орехах.

Малышева отметила, что организм самостоятельно не вырабатывает эту кислоту, поэтому ее стоит употреблять с едой.

"Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост это вообще отличная вещь", – уточнила телеведущая.

Ранее доктор медицинских наук назвала продукты, которые опасны для памяти. По ее словам, употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина, может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. В списке оказались свинина, сливки и сливочное масло.