Врач рассказала, когда низкое давление опасно для жизни

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Врач-кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала, что при резком падении артериального давления, которое произошло впервые, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

"Еще в сочетании с холодным потом, с болями в грудной клетке, отдышкой и тахикардией, может быть, даже с потерей сознания", – рассказала Гаврилюк в интервью "Пятому каналу".

Она подчеркнула, что условно опасным давлением считается 90/60 миллиметров ртутного столба, но для некоторый людей это нормальное давление из-за особенностей вегетативной нервной системы.

По ее словам, помощь медиков необходима для того, чтобы исключить инфаркт, тромбоэмболию легочной артерии, жизнеугрожающие нарушения ритма и инсульт.

Гаврилюк отметила, что передозировка препаратами для снижения давления также требует срочной госпитализации. Это касается тех случаев, когда у человека, страдающего гипертензией, после большого количества лекарств наблюдается нехарактерная гипотензия.

"Поэтому, если снижение артериального давления связано с избытком приема антигипертензивных препаратов, в этом случае тоже можно говорить об экстренной госпитализации", – добавила Гаврилюк.

Ранее заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте. Специалист отметил, что в первую очередь повышенное артериальное давление негативно сказывается на работе важных органов, что приводит к заболеваниям мозга, сердца и почек.