Врач рассказала о способе снизить давление без таблеток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала о дыхательном упражнении, которое помогает снизить артериальное давление. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.

"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую – на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вход через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться", – рассказала специалист.

Врач рекомендовала в этот момент обратить особое внимание на свое дыхание. Чайковская посоветовала так дышать шесть раз в минуту.

Эксперт при этом не рекомендует выполнять данное упражнение людям с проблемами с частотой пульса и блокадами сердца.

Ранее заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте.