Врач рассказала о способе снизить давление без таблеток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-кардиолог Мария Чайковская рассказала о дыхательном упражнении, которое помогает снизить артериальное давление. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале.
"Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую – на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вход через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться", – рассказала специалист.
Врач рекомендовала в этот момент обратить особое внимание на свое дыхание. Чайковская посоветовала так дышать шесть раз в минуту.
Эксперт при этом не рекомендует выполнять данное упражнение людям с проблемами с частотой пульса и блокадами сердца.
Ранее заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте.
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