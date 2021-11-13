Диетолог назвала неожиданный продукт для снижения давления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эффективным продуктом для снижения артериального давления являются семена чиа, рассказала диетолог Ольга Чунтонова.
Она отметила, что этот суперфуд оказывает серьезное воздействие на сердечно-сосудистую систему, поэтому так популярен среди приверженцев здорового образа жизни.
"Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза. Очищая стенки сосудов от атеросклеротических бляшек, семена предотвращают болезни сердечно-сосудистой системы", – приводит слова диетолога РИА Новости.
Семена чиа содержат в большом количестве магний и калий, которые влияют на показатели артериального давления, добавила Чунтонова. Из-за перечисленных свойств этот продукт рекомендуют добавлять в рацион гипертоникам.
Злоупотреблять семенами чиа нельзя при гипотонии, подчеркнула специалист, чтобы не спровоцировать еще большее снижение артериального давления.
Ранее диетолог Лорен Харрис-Пинкус рассказала, что лучшим утренним напитком для снижения артериального давления является чай каркаде с добавлением гранатового сока. Ежедневное употребление двух-трех чашек вызывает понижение давления у людей с гипертонией первой степени и тех, кто к ней предрасположен.
Как устранить симптомы артериального давления
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