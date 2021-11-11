Высокое давление после COVID-19 может держаться несколько месяцев – кардиолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев рассказал Москве 24, что скачки давления после коронавируса – это временное явление, которое может пройти само.
Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в интервью радио Sputnik, что одно из возможных проявлений постковидного синдрома – значительное изменение показателей артериального давления. По словам специалиста, причиной такого нарушения является воздействие коронавируса на нервную систему. Врач утверждает, что люди, у которых была гипертония, после болезни выписываются из больницы чуть ли не гипотониками и наоборот.
"Если действительно давление упало так, что человек чувствует слабость, головокружение, значительное снижение работоспособности, то можно принять лекарства, предварительно проконсультировавшись с врачом. Таких людей, которым нужны специальные лекарства, скорее всего, немного", – предположил Кремнев.
При этом народные средства для нормализации давления лучше не использовать, говорит специалист.
"Зачем нам возвращаться в позапрошлый век к народным средствам, когда есть современные проверенные лекарства. Тем более что народные средства еще никто не проверял. Да, вроде бы действуют, но, может быть, и нет", – объясняет кардиолог.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что наиболее тяжело постковидный синдром проходит у тревожных людей. По словам специалиста, зачастую он сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией – вплоть до депрессии и апатии.
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