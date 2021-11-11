Высокое давление после COVID-19 может держаться несколько месяцев – кардиолог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Кремнев рассказал Москве 24, что скачки давления после коронавируса – это временное явление, которое может пройти само.

Ранее доктор медицинских наук, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал в интервью радио Sputnik, что одно из возможных проявлений постковидного синдрома – значительное изменение показателей артериального давления. По словам специалиста, причиной такого нарушения является воздействие коронавируса на нервную систему. Врач утверждает, что люди, у которых была гипертония, после болезни выписываются из больницы чуть ли не гипотониками и наоборот.





Юрий Кремнев кардиолог, заслуженный врач РФ Это временно, это побочные действия, осложнения от COVID-19, тут просто нужно время, чтобы организм восстановил прежний тонус сосудов. Давление восстановится примерно через 2–3 месяца, у кого-то это займет больше времени.

"Если действительно давление упало так, что человек чувствует слабость, головокружение, значительное снижение работоспособности, то можно принять лекарства, предварительно проконсультировавшись с врачом. Таких людей, которым нужны специальные лекарства, скорее всего, немного", – предположил Кремнев.

При этом народные средства для нормализации давления лучше не использовать, говорит специалист.

"Зачем нам возвращаться в позапрошлый век к народным средствам, когда есть современные проверенные лекарства. Тем более что народные средства еще никто не проверял. Да, вроде бы действуют, но, может быть, и нет", – объясняет кардиолог.





Юрий Кремнев кардиолог, заслуженный врач РФ Давление может повыситься на несколько месяцев. Тогда нужно принимать гипотензивные препараты, это уже должен назначить или терапевт, или кардиолог, какие дозы, какое лекарство, это уже сам врач определит, а не пациент. Потом по прошествии нескольких месяцев эти препараты постепенно можно будет отменить. Нужно понимать, что это временно.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что наиболее тяжело постковидный синдром проходит у тревожных людей. По словам специалиста, зачастую он сопровождается нарушением памяти, когнитивными нарушениями, заторможенностью, замедленной реакцией – вплоть до депрессии и апатии.