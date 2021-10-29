Невролог назвала признаки начинающегося инсульта

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Об инсульте могут свидетельствовать сильная головная боль, нарушение мышления и речи, "кривая улыбка", проблемы с координацией, рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИУ имени Н. И. Пирогова Татьяна Маневич.

"Возникает слабость и неловкость в конечностях: например, человек не может одновременно поднять обе руки. Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног", – приводит ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, при таких симптомах необходимо срочно вызвать врача или самостоятельно доставить человека в ближайшую больницу. При оказании первой помощи, отметила Маневич, нужно обеспечить доступ свежего воздуха, ослабить тесную одежду и повернуть голову набок.

Невролог также подчеркнула, если давление у пациента выше 140 на 90, то следует дать препарат для его снижения, но следует обязательно уточнить, не принимал ли человек этот препарат ранее, и нет ли непереносимости.

По словам Маневич, просто принять таблетку и отлежаться дома при инсульте не получится. Максимально эффективным лечение является в первые 4 часа, тогда сохраняется возможность спасти мозг от серьезных повреждений, поэтому, отметила врач, не стоит заниматься самолечением.

Ранее медики рассказали, как по внешним признакам определить разные типы инсульта. По их словам, ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку можно узнать по проблемам с координацией движения, речью и памятью. Кроме того, для такого заболевания характерны снижение концентрации внимания и сильная усталость.

Геморрагическому инсульту присущи внезапная сильная головная боль и болезненные ощущения в области шеи. Кроме того, симптомы могут сопровождаться рвотой. Данный вид инсульта чаще встречается среди людей 45–70 лет.