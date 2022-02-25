Названы самые опасные симптомы высокого холестерина

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Повышенный уровень холестерина со временем может привести к атеросклерозу и заболеваниям периферических артерий. Об этом сообщила радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Express.
В материале подчеркивается, что организм нуждается в холестерине. Соединение участвует в обеспечении энергией, построении структуры клеточных мембран, создании гормонов и поддержании эффективной работы метаболизма. При этом нарушение нормы его уровня в крови может привести к серьезным последствиям.
В частности, со временем уровень холестерина может спровоцировать атеросклероз и заболевания периферических артерий. Эти недуги несут за собой серьезные и часто смертельные последствия.
Одним из ярчайших примеров результата плохого холестерина является так называемая "критическая ишемия конечностей". Она возникает в том случае, если приток крови к ногам становится сильно ограниченным. Болезнь может привести к тому, что кожа в конечностях станет бледной, блестящей, гладкой и сухой.
Кроме того, открытые, незаживающие язвы на стопах и ногах являются еще одним опасным осложнением. Сильно нарушенный приток крови к нижним конечностям может спровоцировать потерю мышечной массы в ногах.
Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что ишемия может возникнуть в любом органе, в том числе сердце, головном мозге, кишечнике и почках. Эксперт объяснила, что ишемия возникает при дефиците кровотока в конкретном органе, что связано с отложением холестерина в сосудах. Также среди других причин болезни она отметила тромбы, эмболы, воспалительные процессы в артериях и сужение просвета сосуда из-за травмы.
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