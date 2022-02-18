Кардиолог назвала продукт, который необходимо исключить из рациона

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Кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич призвала исключить из рациона спред – заменитель сливочного масла. Она отметила, что продукт несет большую опасность.
В своем YouTube-канале эксперт пояснила, что спреды содержат опасные для здоровья трансжиры. Кроме того, Кореневич призвала отказаться от полуфабрикатов, поскольку для их производства также используют заменители сливочного масла.
Эксперт опровергла и мнение, что жирность заменителя вдвое меньше, чем жирность сливочного масла. Она подчеркнула, что лучше употребить маленький кусочек масла, чем его заменитель.
Ранее врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева объяснила, в каких случаях употребление рыбы может быть опасно для здоровья. По словам медика, в тунце, марлине и королевской скумбрии содержится высокая концентрация ртути, которая несет опасность.
"Городской стандарт": сливочное масло
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