Названы лучшие масла для быстрого снижения холестерина

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Подсолнечное, льняное и рапсовое масла являются лучшими из растительных, поскольку их употребление способствует снижению уровня холестерина в организме. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Специалисты утверждают, что данные масла гораздо полезнее оливкового, в связи с чем советуют использовать в кулинарии именно их.
Кроме того, эксперты рекомендуют отказаться от сливочного масла, которое считается потенциально опасным из-за высокого содержания насыщенных жиров.
Ранее главный внештатный диетолог Депздрава Антонина Стародубова рассказала, что употребление оливок оказывает благоприятное воздействие на кишечник. По ее словам, оливки содержат полезные пищевые волокна, необходимые для поддержания здоровья кишечника и снижающие риск развития онкологической патологии.
"Доктор 24": выбираем растительное масло
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