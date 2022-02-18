Диетолог предупредила об опасности вредных веществ в рыбе

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Врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева объяснила, в каких случаях употребление рыбы может быть опасно для здоровья. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

По словам медика, в некоторых видах рыбы содержится высокая концентрация ртути. В частности, речь идет о тунце большеглазом, марлине и королевской скумбрии.

Эксперт подчеркнула, что меньше всего ртути накапливают в себе камбала, лосось, речная форель и морской окунь.

Михалева добавила, что рыба также может содержать в себе опасные для человека кадмий и свинец. При этом соблюдение условий вылова, выращивания, транспортировки и хранения рыбы способны сделать продукт безопасным.

Ранее фармацевт Хуссейн Абде рассказал, какая рыба может спровоцировать рак. Эксперт призвал отказаться от употребления в пищу продукта в соленом виде.

