Диетолог предупредила об опасности вредных веществ в рыбе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева объяснила, в каких случаях употребление рыбы может быть опасно для здоровья. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".
По словам медика, в некоторых видах рыбы содержится высокая концентрация ртути. В частности, речь идет о тунце большеглазом, марлине и королевской скумбрии.
Эксперт подчеркнула, что меньше всего ртути накапливают в себе камбала, лосось, речная форель и морской окунь.
Михалева добавила, что рыба также может содержать в себе опасные для человека кадмий и свинец. При этом соблюдение условий вылова, выращивания, транспортировки и хранения рыбы способны сделать продукт безопасным.
Ранее фармацевт Хуссейн Абде рассказал, какая рыба может спровоцировать рак. Эксперт призвал отказаться от употребления в пищу продукта в соленом виде.
"Доктор 24": 5 причин есть рыбу 5 раз в неделю
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