Названы три основных перекуса для снижения опасного холестерина

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Высокий уровень холестерина в крови может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе к инфаркту или инсульту, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Чтобы снизить уровень холестерина, следует в первую очередь пересмотреть рацион питания, уточняют специалисты. Альтернативой чипсам может быть несоленый попкорн. В нем содержится клетчатка, помогающая замедлить усвоение углеводов и жира и продлевающая чувство сытости.
Отмечается, что попкорн возможно приготовить в домашних условиях. Однако рекомендуется не переедать, так как избыток клетчатки может плохо сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.
В числе полезных перекусов – рисовые или овсяные хлебцы. В них, по мнению экспертов, содержится не так много калорий, кроме того, в хлебцах практически нет жиров.
Среди полезных продуктов для перекусов также присутствует натуральный йогурт с низкой жирностью. В него можно добавлять фрукты и ягоды.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина назвала наиболее подходящий перекус во время путешествий. Для этого подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты.
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