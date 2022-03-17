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общество

17 марта, 19:27

Названы три основных перекуса для снижения опасного холестерина

обществоеда

Фото: depositphotos/rocharibeiro

Высокий уровень холестерина в крови может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе к инфаркту или инсульту, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Чтобы снизить уровень холестерина, следует в первую очередь пересмотреть рацион питания, уточняют специалисты. Альтернативой чипсам может быть несоленый попкорн. В нем содержится клетчатка, помогающая замедлить усвоение углеводов и жира и продлевающая чувство сытости.

Отмечается, что попкорн возможно приготовить в домашних условиях. Однако рекомендуется не переедать, так как избыток клетчатки может плохо сказаться на работе желудочно-кишечного тракта.

В числе полезных перекусов – рисовые или овсяные хлебцы. В них, по мнению экспертов, содержится не так много калорий, кроме того, в хлебцах практически нет жиров.

Среди полезных продуктов для перекусов также присутствует натуральный йогурт с низкой жирностью. В него можно добавлять фрукты и ягоды.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина назвала наиболее подходящий перекус во время путешествий. Для этого подойдут овсянка и гречка, запаренные в термосе, а также овощи и сухофрукты.

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