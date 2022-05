Дерматологи порекомендовали соблюдать низкогликемическую диету при акне

Фото: depositphotos/lidante

Дерматологи для лечения акне во взрослом возрасте посоветовали соблюдать низкогликемическую диету, а также использовать средства на основе третиноина, помогающие контролировать процесс выделения кожного сала и регенерацию клеток. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!.

"Дело в том, что скачок уровня сахара в крови может усилить воспалительные процессы и подхлестнуть выделение кожного сала. И то и другое вызывает акне", – сообщила доктор медицинских наук Лиллиана Рамирес Гарсия.

Это включает в себя отказ от обработанных пищевых продуктов, среди которых – сухие завтраки, белый хлеб, полуфабрикаты, пояснила она. Следует отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, злакам.

По словам специалиста, причинами акне также могут стать некоторые вещества в составе средств для ухода за волосами, кожей, косметики.

В свою очередь, дерматолог Каран Лал среди основных причин появления акне во взрослом возрасте назвал гормональные колебания у женщин, применение гормональных добавок, грибковое поражение кожи, ношение масок, прием чрезмерного количества витаминов группы В.

Эксперт рекомендовал использовать для лечения третиноин, бензоилпероксид, миноциклин, клиндамицин, которые на 30%-40% способны улучшить состояние кожи при акне. Кроме того, можно прибегнуть к лечению лазером.

Ранее врач-дерматовенеролог Полина Колчева рассказала, что от неправильного и недостаточного ухода на коже лица могут появиться высыпания, поэтому необходимо обязательно смывать макияж и умываться перед сном.

Она добавила, что после умывания необходимо наносить легкий крем, так как ночью кожа должна дышать и отдыхать, поскольку в это время в ней происходят различные биохимические процессы.

По словам Колчевой, из-за того что человек забывает умыться перед сном, может возникнуть акне. Также высыпания на лице могут появиться при неправильном уходе или образе жизни, гормональных генетических проблемах.