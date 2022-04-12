Врач объяснила, почему обязательно нужно умывать лицо перед сном

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От неправильного и недостаточного ухода на коже лица могут появиться высыпания, поэтому необходимо обязательно смывать макияж и умываться перед сном, рассказала врач-дерматовенеролог Полина Колчева.
Она добавила, что после умывания необходимо наносить легкий крем, так как ночью кожа должна дышать и отдыхать, поскольку в это время в ней происходят различные биохимические процессы.
По словам Колчевой, из-за того, что человек забывает умыться перед сном, может возникнуть акне. Также высыпания на лице могут появиться при неправильном уходе или образе жизни, гормональных генетических проблемах.
В то же время специалист предупредила, что чрезмерное умывание может привести к тому, что жирная кожа станет пересушенной.
"Однако стоит помнить, что и слишком частый уход кожа тоже не прощает, потому что она вырабатывает свое нормальное кожное сало, которое защищает ее от пересушивания, помогает поддерживать пребиоту кожи в нормальном состоянии, регулирует pH", – приводит слова Колчевой РИА Новости.
Тем, кто пользуется мицеллярной водой, специалист напомнила, что большинство современных средств требуют нейтрализации в виде лосьона или умывания обычной водой. Тем, кто предпочитает термальную воду, эксперт посоветовала смешивать ее с кремами.
Ранее врач-терапевт Алексей Жито рассказал, что частое мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, очень важно найти баланс: если мыться редко, от тела появляется неприятный запах, который говорит о размножении бактерий.
"Доктор 24": весенний уход за кожей
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