Врач рассказала, почему нельзя умываться мылом

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Любое мыло, особенно хозяйственное, сушит и обезвоживает, что сильно вредит коже. Об этом рассказала врач-косметолог клиники "Доктор Борменталь" РИА Новости.
Эксперт пояснила, что у кожи кислотно-щелочной баланс (pH) – 5,5. Мыло является щелочью с pH – от 9 до 11 – то есть намного жестче. Во время мытья кожа сушится и обезвоживается. Такая среда благодатна для бактерий: высыпания на ней появляются чаще.
Врач рекомендовала людям с проблемной кожей использовать гель или очищающую пенку. Далее может применяться тоник или мицеллярная вода. Затем необходимо смыть средства водой и нанести крем.
Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито рассказал, что частое мытье тела может вызвать кожные заболевания. По словам специалиста, очень важно найти баланс: если мыться редко, от тела появляется неприятный запах, который говорит о размножении бактерий.
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