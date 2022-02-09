Вирусолог оценил вероятность заразиться коронавирусом от своей зубной щетки

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Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачев рассказал Москве 24, что заразиться коронавирусом от зубной щетки вполне возможно при определенных обстоятельствах.

По словам эксперта, повторно от своего предмета гигиены переболевший уже не подхватит вирус. Это связано с тем, что у человека уже сформировался иммунитет к конкретному штамму, с которым справился его организм.

Однако Скулачев рекомендует класть зубную щетку больного коронавирусом отдельно от щеток незаразившихся членов семьи. Несмотря на то что инфекция живет на поверхности максимум пару часов, она может перекинуться с одной щетки на другую, предупреждает собеседник Москвы 24.





Максим Скулачев ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Если щетки коснутся друг друга, капля влаги изо рта больного может попасть на щетку другого члена семьи. Поместив ее в рот, заразиться вполне возможно.

"Сложно сказать, в течение какого времени сохраняется такая вероятность. В течение часа после того, как больной почистил зубы и положил свою щетку к другим, возможность точно есть. На следующий день уже не факт. Возможно, вирус на щетке к тому времени погибнет", – рассказал Скулачев.

Того количества вируса, который может перекинуться на щетки не больных COVID-19 членов семьи хватит для заражения, отметил специалист. Зубная паста в этом случае не задерживает и не нейтрализует инфекцию, добавил он.

"Если даже достаточно одной микрокапли в воздухе, то здесь это капли слюны, влаги изо рта. Там может быть довольно много вируса. Этого количества вполне может быть достаточно для заражения", – обратил внимание Скулачев.

Если больной COVID-19 случайно положил щетку к щеткам незараженных членов семьи, их лучше выбросить или промыть с мылом, резюмировал эксперт.

Ранее член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал об основном пути заражения коронавирусом. По его словам, инфекции легче всего проникнуть в организм через нос.

