Врач рассказала, как предотвратить и вылечить плоскостопие

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Человек уже рождается с плоско-вальгусными стопами, только к семи годам у него появляются изгибы, поэтому ставить диагноз "плоскостопие" нельзя, рассказала исполнительный директор общественной организации "Ассоциации медцентров и врачей "Лига педиатрии" Ольга Чижевская.
При этом она отметила, что посещать врача нужно для раннего выявления особенностей формирования стопы и выработки эффективной профилактики. По словам Чижевской, плоскостопие сказывается не только на самих стопах, но и на всем опорно-двигательном аппарате.
Врач подчеркнула, что у плоскостопия нет возраста, оно может развиться как у ребенка, так и у взрослого из-за наследственности, различных заболеваний, гиподинамии, лишнего веса, травм стоп, повышенных нагрузок на ноги, интенсивных физических нагрузок и беременности.
Для избежания серьезных последствий, когда хождение начинает доставлять мучения, рекомендуется носить эластичную анатомическую обувь, не сковывающую стопу, и индивидуальные ортопедические стельки. Также следует вести активный образ жизни, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Ранее Чижевская рассказала, что ношение слишком тяжелого рюкзака негативно влияет на опорно-двигательный аппарат и внутренние органы ребенка. Она отметила, что полностью отказаться от рюкзака невозможно, однако вполне реально минимизировать последствия его ношения.
"Доктор 24": плоскостопие
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